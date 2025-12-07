Бучневич против «Оттавы»: ассист при победной шайбе, 0 бросков и «+1» за 19:44. У него 13 очков и «минус 11» в 29 играх в сезоне
Павел Бучневич помог «Сент-Луису» обыграть «Оттаву».
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич ассистировал при победной шайбе Джека Нейборса в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:1).
На счету 30-летнего россиянина стало 13 (4+9) очков в 29 играх в текущем сезоне при полезности «минус 11».
Сегодня Бучневич (19:44, «+1») остался без бросков в створ. Он применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и выиграл 1 вбрасывание из 2 (50%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
