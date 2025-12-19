Андрей Разин: «Желаю Корешкову успехов на тренерском поприще. А «Трактору», учитывая наши взаимоотношения, – не попасть в плей-офф»

Андрей Разин пожелал Корешкову успехов на тренерском поприще.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин пожелал Евгению Корешкову успехов на тренерском поприще.

В пятницу «Металлург» обыграл «Трактор » со счетом 7:4. Корешков возглавил челябинский клуб 16 декабря.

– Что бы вы пожелали Корешкову и «Трактору» в 2026 году?

– Желаю Евгению успехов на тренерском поприще. Он умный парень, игровик, тренер. Хоккей, который он ставил в «Барысе», был зрелищным.

А «Трактору», учитывая наши взаимоотношения, желаю не попасть в плей-офф, – смеясь сказал Разин.