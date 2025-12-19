Корешков о том, что пожелал бы Разину и «Металлургу» в 2026-м: «Это год лошади. Поэтому желаю, чтобы «Трактор» был на коне, а соперник – рядом с лошадью»

Евгений Корешков отреагировал на пожелания Андрея Разина.

Главный тренер «Трактора » Евгений Корешков отреагировал на пожелания тренера «Металлурга » Андрея Разина .

В пятницу «Трактор» уступил «Металлургу» со счетом 4:7.

– Разин пожелал вам успехов, а «Трактору» – не попасть в плей‑офф. Что бы вы пожелали Андрею Владимировичу и «Металлургу» в 2026 году?

– Следующий год – год лошади. Поэтому желаю, чтобы мы были на коне, а соперник – рядом с лошадью, – сказал Корешков.

Андрей Разин: «Желаю Корешкову успехов на тренерском поприще. А «Трактору», учитывая наши взаимоотношения, – не попасть в плей-офф»