  • Корешков о том, что пожелал бы Разину и «Металлургу» в 2026-м: «Это год лошади. Поэтому желаю, чтобы «Трактор» был на коне, а соперник – рядом с лошадью»
8

Корешков о том, что пожелал бы Разину и «Металлургу» в 2026-м: «Это год лошади. Поэтому желаю, чтобы «Трактор» был на коне, а соперник – рядом с лошадью»

Евгений Корешков отреагировал на пожелания Андрея Разина.

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков отреагировал на пожелания тренера «Металлурга» Андрея Разина.

В пятницу «Трактор» уступил «Металлургу» со счетом 4:7.  

– Разин пожелал вам успехов, а «Трактору» – не попасть в плей‑офф. Что бы вы пожелали Андрею Владимировичу и «Металлургу» в 2026 году?

 – Следующий год – год лошади. Поэтому желаю, чтобы мы были на коне, а соперник – рядом с лошадью, – сказал Корешков. 

Андрей Разин: «Желаю Корешкову успехов на тренерском поприще. А «Трактору», учитывая наши взаимоотношения, – не попасть в плей-офф»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
