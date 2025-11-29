Овечкин против «Торонто»: передача, 6 бросков за 21:09. У него 11+12 в 25 играх
Овечкин сделал передачу в матче с «Торонто».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Торонто» (4:2).
40-летний россиянин продлил результативную серию (1+2) до 3 игр, набрав 23-е (11+12) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 25 матчей.
Сегодня за 21:09 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (3:45 – в большинстве) – у Овечкина 6 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
