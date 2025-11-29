Овечкин против «Торонто»: передача, 6 бросков за 21:09. У него 11+12 в 25 играх

Овечкин сделал передачу в матче с «Торонто».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Торонто » (4:2).

40-летний россиянин продлил результативную серию (1+2) до 3 игр, набрав 23-е (11+12) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 25 матчей.

Сегодня за 21:09 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (3:45 – в большинстве) – у Овечкина 6 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».