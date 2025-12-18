«Ак Барс» выиграл 7 из 10 матчей против СКА на выезде. Казанцы – фавориты сегодня за 1.92
СКА примет «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ.
Казанский клуб выиграл 7 из 10 последних очных встреч в Санкт-Петербурге.
Букмекеры считают казанцев небольшими фаворитами встречи. На победу «Ак Барса» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 1.92, на успех хозяев – 1.94.
Матч состоится 18 декабря и начнется в 19:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
