Люзенков о 2:4 от «Автомобилиста»: «Сибирь» играла неплохо, у нас 12 бросков в створ, у них – 2 в первом периоде. Надо подтягивать реализацию»

Ярослав Люзенков прокомментировал поражение «Сибири» от «Автомобилиста».

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении от «Автомобилиста » в домашнем матче регулярного сезона FONBET КХЛ (1:4).

– Немного тяжело после этой игры. Наши ребята играли неплохо, мы много моментов создавали, но, к сожалению, реализация нас пока подводит. Все-таки мастерство у соперника было повыше – они свои моменты четко реализовали. В первой пропущенной шайбе чисто тактическая ошибка, мы ее разбирали, но чуть-чуть недоработали. Есть положительная динамика – по броскам переигрываем соперника. Но, повторюсь, надо подтягивать реализацию.

– Первый период проходил при преимуществе «Сибири», но его проиграли, почему?

– Как на этот вопрос ответить? У нас 12 бросков в створ, у них – 2. А этот гол в конце периода, повторюсь, тактическая ошибка. Ребята знают, что в этом моменте надо делать, немного недоработали. Надо эту ситуацию переламывать. Не идет от простоты? Значит, надо брать не качеством, а количеством, еще больше бросать по воротам.

– Пропущенная шайба не повлияла негативно на команду?

– Ребятам сказали в перерыве, что пора в себя поверить. Пропустили даже второй гол, но потом забили. К сожалению, не хватает нам уверенности доводить игры до решающих секунд.

– Показалось, что уверенности придала драка Ильи Федотова.

– Можно его похвалить, он и команду завел, подрался, хороший гол забил – полез на пятак. Если мы больше таких действий будем делать, то и голов будет побольше.

– По ходу матча сложилась тройка Косолапов – Абрамов – Федотов. вы не наигрывали ее на тренировке?

– Нет, это спонтанно получилось, но получилось потому, что они выделялись по движению. Хотели сделать такую быструю тройку. Посмотрим, может быть, ее оставим. Сейчас движение очень важно в хоккее, кто двигает шайбу, тот и доминирует на площадке. Эта тройка напрашивалась, – сказал Люзенков.