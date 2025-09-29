Барулин о 2:1 с «Торпедо»: «Очень важная победа для «Нефтехимика». Мы придерживаемся плана: играем уверенно, впереди раскованно, надежно сзади. Это приносит голы»

Владислав Барулин прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (2:1).

«Тяжелый матч получился, соперник очень активно действовал на всей площадке. Было непросто войти в игру из-за высокого темпа, предложенного противником.

Плюс у нас травму получил Капустин , игроков стало меньше, все это накладывалось на нашу игру. Хорошо, что выстояли – очень важная победа для нашего коллектива.

В чем залог успеха? Мне кажется, мы просто придерживаемся нашего плана: играем уверенно, впереди раскованно, надежно сзади. Это приносит голы. Когда ведешь в счете, играть гораздо проще», – сказал нападающий «Нефтехимика » Владислав Барулин .