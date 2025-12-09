Капризов забросил 18-ю шайбу в сезоне – «Сиэтлу» в пустые ворота. У него 33 очка в 30 играх, гол стал 1-м за 4 матча

Кирилл Капризов забросил 18-ю шайбу в сезоне – «Сиэтлу» в пустые ворота.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (4:1).

На счету 28-летнего россиянина стало 33 (18+15) очка в 30 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3». Он прервал безголевую серию из 3 матчей.

Сегодня Капризов (23:08, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:2.