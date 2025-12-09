Юров получил 4 минуты штрафа за стычку в матче с «Сиэтлом» – вступился за Зукарелло вместе с Капризовым. Данила завершил игру с 0 очков и бросков при 23% на точке

Данила Юров начал стычку с Винсом Данном в матче «Миннесоты» и «Сиэтла».

Форвард «Миннесоты» Данила Юров получил 4 минуты штрафа за участие в стычке в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (4:1).

В конце первого периода 21-летний россиянин атаковал защитника «Кракена» Винса Данна , применившего силовой прием против форварда «Уайлд» Матса Зукарелло .

В стычке приняли участие и другие хоккеисты обеих команд, включая Кирилла Капризова. В итоге судьи наказали только Юрова (2 малых штрафа за грубость) и Данна (1 малый штраф за грубость).

Данила (13:36, нейтральная полезность) завершил игру без очков и без бросков в створ. У него 2 силовых приема, 1 блок и 23% эффективности на точке (выиграл 3 попытки из 13).

В сезоне у Юрова 7 (3+4) очков в 23 играх при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 11:40.