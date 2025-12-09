Директор «Металлурга» о Кузнецове: «Конфликтов нет. Он понимает, что играет тот, кто сегодня лучше. Евгению надо улучшить функциональное состояние»

Директор «Металлурга» о Кузнецове: никаких конфликтов нет.

Спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков высказался об игре Евгения Кузнецова .

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 13 матчей и сделал 7 передач. Форвард не играет с 27 ноября.

– Насколько вы довольны подписанием Евгения Кузнецова?

– Все знают, какой он игрок, чего он добился. В принципе, большой плюс, что он у нас в команде. Но мы знаем, какие у Евгения есть проблемы в игре. Ему надо улучшить свое функциональное состояние.

Наша команда неплохо идет, и чтобы попадать в состав, нужно выигрывать конкуренцию. И Андрей Владимирович [Разин ] это говорил, и Евгений обо всем этом знает. Идем дальше.

– Как у него настроение? Сильно ли он переживает из-за сложившейся ситуации?

– Нормальная рабочая обстановка. Он знает, как формируется состав на игру, и понимает, что играет тот, кто сегодня лучше. У нас нормальные рабочие отношения. Нет никаких конфликтов или еще чего-то, – сказал Бирюков.