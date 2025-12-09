  • Спортс
  • Дэйли об НХЛ на Олимпиаде: «Если игроки решат, что лед небезопасен, мы не будем играть. Все просто»
Дэйли об НХЛ на Олимпиаде: «Если игроки решат, что лед небезопасен, мы не будем играть. Все просто»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о ситуации вокруг арены для Олимпийских игр.

На Олимпиаде в Милане и Кортине-2026 выступят игроки НХЛ – впервые с 2014 года.

Ранее стало известно, что строительство ледовой арены «Санта Джулия» в Милане для матчей Олимпиады планируется завершить к 2 февраля – за три дня до начала женского олимпийского турнира. Программа мужского турнира стартует 11 февраля. Размер льда на арене будет меньше, чем в НХЛ (59,7 на 25,6 метра против 60,9 на 25,9 метра). 

Дэйли отметил, что альтернативного места для проведения олимпийских хоккейных турниров нет, но подчеркнул, что НХЛ не будет подвергать своих игроков опасности.

«Если лед непригоден для игры, то он непригоден для игры. Мы, вероятно, узнаем об этом еще до официального начала Игр. Что вы будете делать в этот момент – это уже другой вопрос», – сказал Дэйли.

Он добавил, что ИИХФ имеет право принять окончательное решение о проведении турнира и решить, позволяет ли состояние льда провести его в запланированные сроки, но НХЛ будет иметь весомое влияние на это решение.

«Очевидно, что если игроки решат, что лед небезопасен, мы не будем играть. Все очень просто», – отметил Дэйли.

Напомним, ранее Дэйли сказал, что в лиге сохраняют оптимизм по поводу ситуации с ареной.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
