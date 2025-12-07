Сорокин с шатаутом против «Тампы» – 3-я звезда дня в НХЛ. В тройке также Маккиннон с дублем и Беннетт с 1+3
Илья Сорокин стал третьей звездой дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, отразивший все 32 броска в створ в игре с «Тампой» (2:0). Он повторил рекорд клуба по числу сухих матчей в регулярках – 25.
Вторая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 2 (2+0) очками в матче против «Рейнджерс» (3:2 ОТ). На его счету победная шайба в овертайме.
Первая звезда – нападающий «Флориды» Сэм Беннетт с 4 (1+3) очками в игре с «Коламбусом» (7:6 ОТ).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости