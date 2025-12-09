Директор «Металлурга»: «Разин и Кузнецов решают все в рабочем режиме. Есть вещи, в которых Евгению нужно добавить, чтобы играть постоянно»

Спортивный директор «Металлурга» высказался о ситуации с Кузнецовым.

Спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков высказался о ситуации с форвардом Евгением Кузнецовым .

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 13 матчей и сделал 7 передач. Форвард не играет с 27 ноября.

– Как охарактеризуете ситуацию с Кузнецовым?

– У нас нормальные, рабочие отношения внутри коллектива. Главный тренер (Андрей Разин ) и Евгений решают все в рабочем режиме. Есть определенные вещи, в которых Евгению нужно добавить, чтобы играть постоянно. Например, стоит обратить внимание на функциональную подготовку.

– Есть ли дедлайн, после которого клуб будет рассматривать возможность расторгнуть контракт с Кузнецовым, в случае, если он так и не заиграет на привычном уровне?

– На данном этапе это неактуальный вопрос. Будем смотреть, думать, разговаривать с Евгением. Евгений сейчас – часть команды, – сказал Бирюков.