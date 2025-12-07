Гендиректор «Торпедо» о Кузнецове: «Если будет свободен – рассмотрим его кандидатуру. Мы общались с его агентом еще до перехода в «Металлург»

Гендиректор «Торпедо» о Кузнецове: если будет свободен – рассмотрим кандидатуру.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга заявил, что клуб готов рассмотреть кандидатуру Евгения Кузнецова в качестве усиления.

В текущем сезоне 33-летний форвард провел 13 игр в FONBET КХЛ за «Металлург » и набрал 7 (0+7) очков при полезности «минус 1».

– Не думали пригласить в клуб Кузнецова?

– Мы общались с агентом Евгения еще до того, как он подписал контракт с «Металлургом», обсуждали потенциальный переход в «Торпедо», такая возможность существовала. Но тогда мы от идеи отказались, поскольку имели чуть отличную позицию о формировании коллектива. Мы решили не осуществлять это подписание.

– Если Евгений сейчас станет свободным агентом, не будете рассматривать его как усиление «Торпедо»?

– Ситуация меняется, поэтому если Евгений будет свободен от контрактных обязательств, его кандидатуру рассмотрим в числе прочих, – сказал Забуга.

Гендиректор «Торпедо»: «Ткачев рассматривал оффер «Металлурга» и наш. У них другие финансовые условия и больше вероятность сыграть на поздних стадиях плей‑офф»