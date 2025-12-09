Сергачев против «Лос-Анджелеса»: 20-е очко в сезоне, 4 броска и «минус 2» за 24:02. У него 4+16 в 31 игре

Михаил Сергачев набрал 20-е очко в сезоне в матче против «Лос-Анджелеса».

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал результативную передачу в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (2:4).

На счету 27-летнего россиянина стало 20 (4+16) очков в 31 игре в текущем сезоне при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 24:30.

Сегодня Сергачев (24:01, «минус 2») отметился 4 бросками в створ, 1 силовым приемом, 1 блоком и 1 перехватом.