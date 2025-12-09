  • Спортс
Строительство ледовой арены для Олимпиады-2026 в Милане завершится за 3 дня до старта женского турнира. В НХЛ ситуацию вокруг объекта назвали «в целом позитивной»

Строительство ледовой арены для Олимпиады-2026 завершится впритык к старту.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что строительство ледовой арены «Санта Джулия» в Милане для матчей Олимпиады-2026 планируется завершить к 2 февраля – за три дня до начала женского олимпийского турнира.

Программа мужского турнира стартует 11 февраля.

Тем не менее, руководитель сказал, что в лиге сохраняют оптимизм по поводу ситуации с объектом. 

«Похоже, никаких непреодолимых проблем нет. Не хочу быть пессимистом. Большая часть моей информации – позитивная, а не негативная», – сказал Дэйли после первого дня заседания Совета управляющих лиги в Колорадо-Спрингс. 

Он предоставил Совету обновленную информацию о состоянии арены и подтвердил, что размер льда будет меньше, чем в НХЛ (59,7 на 25,6 метра против 60,9 на 25,9 метра). 

В НХЛ рассчитывают, что на Олимпиаде-2030 во Франции размер площадки будет полностью соответствовать стандартам лиги. 

НХЛ негодует: главную хоккейную арену Олимпиады-2026 не сдадут вовремя

