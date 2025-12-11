Козлов заблокировал трансфер Березина в «Динамо». «Сочи» расторг контракт с защитником в ноябре («СЭ»)

Козлов заблокировал переход Березина в «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо » Вячеслав Козлов лично заблокировал трансфер защитника Максима Березина .

В ноябре «Сочи » расторг контракт с 34-летним защитником.

В этом сезоне Березин провел восемь матчей и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-2».