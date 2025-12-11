Козлов заблокировал трансфер Березина в «Динамо». «Сочи» расторг контракт с защитником в ноябре («СЭ»)
Козлов заблокировал переход Березина в «Динамо».
По информации «Спорт-Экспресса», исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов лично заблокировал трансфер защитника Максима Березина.
В ноябре «Сочи» расторг контракт с 34-летним защитником.
В этом сезоне Березин провел восемь матчей и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-2».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
