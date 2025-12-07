Задоров о том, что быстро осушил стакан пива на матче НБА: «Чувствовал, что должен это сделать. Классный момент»

Никита Задоров высказался о том, что выпил стакан пива на матче НБА.

Защитник «Бостона» Никита Задоров высказался о том, что быстро осушил стакан пива на матче НБА.

Напомним, хоккеисты «Бостона» Задоров и Давид Пастрняк посетили матч регулярного чемпионата НБА между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:105).

По ходу матча хоккеистов показали на медиакубе арены. Задоров в это время быстро осушил стакан пива , а затем показал «козу».

«Я уже был на 15 матчах, наверное, и ни разу меня не снимали на камеру, но как только я пошел с Пастой, они навели на меня камеру.

Я чувствовал, что должен это сделать. Это был классный момент», – сказал Задоров.