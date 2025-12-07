Задоров завершил матч против «Нью-Джерси» с «+3» и стал 3-й звездой. У него 3 броска, 2 блока, 2 потери и малый штраф за 20:15

Никита Задоров завершил матч против «Нью-Джерси» с «+3» и стал 3-й звездой.

Защитник «Бостона » Никита Задоров был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси » (4:1).

30-летний россиянин завершил встречу с полезностью «+3» (лучшей в команде наряду с защитником Эндрю Пиком). Изначально на его счет была записана результативная передача, которую позже сняли.

Сегодня Задоров (20:14) отметился 3 бросками в створ и 2 блоками. Также он допустил 2 потери и получил малый штраф.

На счету Никиты 9 (1+8) очков в 30 матчах в текущем сезоне при полезности «+5», 64 минутах штрафа (лидирует в лиге по этому показателю) и среднем времени на льду 21:55.

