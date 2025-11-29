Свечников против «Виннипега»: 2 ассиста, 2 броска, 2 хита, 2 минуты штрафа и «+2» за 17:47. У него 14 очков в 24 играх в сезоне

Андрей Свечников сделал 2 результативные передачи в матче с «Виннипегом».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (5:1).

На счету 25-летнего игрока стало 14 (7+7) очков в 24 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности и среднем времени на льду 16:23.

Сегодня Свечников (17:47, «+2») также отметился 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами, допустил 1 потерю и получил малый штраф.