Свечников против «Нэшвилла»: 6-й подряд матч без голов, 3-й – без очков, 1 бросок, 1 потеря, малый штраф и «минус 1» за 15:15
Андрей Свечников не отметился результативными действиями в матче с «Нэшвиллом».
Форвард «Каролины» Андрей Свечников не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (6:3).
На счету 25-летнего россиянина 14 (7+7) очков в 27 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.
Текущая безголевая серия – 6 игр (0+2 на отрезке), серия без набранных очков – 3 игры.
Сегодня Свечников (15:15, «минус 1») отметился 1 броском в створ, допустил 1 потерю и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости