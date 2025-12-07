Свечников против «Нэшвилла»: 6-й подряд матч без голов, 3-й – без очков, 1 бросок, 1 потеря, малый штраф и «минус 1» за 15:15

Андрей Свечников не отметился результативными действиями в матче с «Нэшвиллом».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла » (6:3).

На счету 25-летнего россиянина 14 (7+7) очков в 27 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.

Текущая безголевая серия – 6 игр (0+2 на отрезке), серия без набранных очков – 3 игры.

Сегодня Свечников (15:15, «минус 1») отметился 1 броском в створ, допустил 1 потерю и получил малый штраф.