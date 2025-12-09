Есмантович о расторжении контракта с Мартином: «Он не стал первым номером, пришлось от него отказаться. У ЦСКА есть два отличных вратаря: Самонов и Гамзин»

Президент ЦСКА прокомментировал расторжение контракта с Мартином.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о расторжении контракта с вратарем Спенсером Мартином .

– ЦСКА не попал с кандидатурой основного вратаря, как решать эту проблему?

– Объясните критерий «не попали»?

– Брали вратаря на позицию основного, но пришлось от него отказаться?

– Он не стал первым номером, пришлось от него отказаться.

– Как будете решать эту проблему перед плей-офф?

– Пока решаем, у нас есть два отличных вратаря: Самонов и Гамзин . Посмотрим, – сказал Есмантович.