Есмантович о расторжении контракта с Мартином: «Он не стал первым номером, пришлось от него отказаться. У ЦСКА есть два отличных вратаря: Самонов и Гамзин»
Президент ЦСКА прокомментировал расторжение контракта с Мартином.
Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о расторжении контракта с вратарем Спенсером Мартином.
– ЦСКА не попал с кандидатурой основного вратаря, как решать эту проблему?
– Объясните критерий «не попали»?
– Брали вратаря на позицию основного, но пришлось от него отказаться?
– Он не стал первым номером, пришлось от него отказаться.
– Как будете решать эту проблему перед плей-офф?
– Пока решаем, у нас есть два отличных вратаря: Самонов и Гамзин. Посмотрим, – сказал Есмантович.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
