Есмантович о том, что ЦСКА идет 8-м на Западе: «Находимся на месте, которое соответствует нашей игре. Настраиваемся на каждый матч, для нас важно выправить ситуацию»
Президент ЦСКА высказался о 8-м месте клуба в таблице.
Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о положении клуба в турнирной таблице.
На данный момент ЦСКА занимает восьмое место на Западе.
– Есть ли шансы у ЦСКА подняться выше пятого-шестого места или это неважно?
– Все важно: место, игра. Это неотъемлемая часть. Настраиваемся на каждый матч, вопрос результата остается главенствующим, конечно, для нас это важно – постараться выправить ситуацию.
Понимаем, что находимся не на том месте. Но понимать и ощущать – разные вещи. Пока мы находимся на месте, которое соответствует нашей игре, – сказал Есмантович.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
