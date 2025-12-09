  • Спортс
  • Есмантович о том, что ЦСКА идет 8-м на Западе: «Находимся на месте, которое соответствует нашей игре. Настраиваемся на каждый матч, для нас важно выправить ситуацию»
5

Есмантович о том, что ЦСКА идет 8-м на Западе: «Находимся на месте, которое соответствует нашей игре. Настраиваемся на каждый матч, для нас важно выправить ситуацию»

Президент ЦСКА высказался о 8-м месте клуба в таблице.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о положении клуба в турнирной таблице.

На данный момент ЦСКА занимает восьмое место на Западе.

– Есть ли шансы у ЦСКА подняться выше пятого-шестого места или это неважно?

– Все важно: место, игра. Это неотъемлемая часть. Настраиваемся на каждый матч, вопрос результата остается главенствующим, конечно, для нас это важно – постараться выправить ситуацию.

Понимаем, что находимся не на том месте. Но понимать и ощущать – разные вещи. Пока мы находимся на месте, которое соответствует нашей игре, – сказал Есмантович.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
