  • Глава КХЛ Морозов за пиво на стадионах: «Болельщики вправе выпить в выходной в пределах разумного. Мы справимся, эксцессов не было бы»
Глава КХЛ Морозов за пиво на стадионах: «Болельщики вправе выпить в выходной в пределах разумного. Мы справимся, эксцессов не было бы»

Глава КХЛ поддержал возвращение пива на стадионы.

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов поддержал возвращение продажи пива на стадионах.

«Мы поддерживаем любую инициативу, которую хочет болельщик. Если в пиве на трибуне не будет ничего такого, то почему бы и нет. Болельщики вправе в выходной после работы выпить пиво в пределах разумного.

Мы только поддерживаем возвращение пива и считаем, что справимся. Думаю, эксцессов из-за пива не было бы», – сказал Морозов.

Депутат Свищев: «Пиво будет на стадионах – на днях прошло совещание в правительстве. Когда РПЛ и РФС включились, все сразу пошло. Пиво нужно футболу»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
