Шарипзянов не сыграет на Кубке Первого канала из-за травмы

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов не сыграет за «Россию 25» на Кубке Первого канала из-за травмы.
Защитник Дамир Шарипзянов не сможет принять участие в турнире в Новосибирске из-за повреждения.
Пожелаем Дамиру скорейшего выздоровления и возвращение в обойму нашей команды!» – говорится в сообщении ФХР.
В нынешнем сезоне Шарипзянов набрал 32 (10+22) очка в 32 матчах за «Авангард».
31 игрок вошел в итоговый состав «России 25» на Кубок Первого канала, из СКА нет никого. Радулов, Исаев, Набоков, Каюмов, Бучельников и Коваленко не сыграют на турнире
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал ФХР
