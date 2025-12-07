«Спартак» уступил «Авангарду» – 5:7. Морозов сделал хет-трик, у Шарипзянова 2+2

«Спартак» уступил «Авангарду» в матче FONBET КХЛ.

«Спартак » уступил «Авангарду » (5:7) в гостевом матче FONBET КХЛ.

В составе красно-белых 4 (3+1) очка набрал Иван Морозов , самым результативным игроком у хозяев стал Дамир Шарипзянов – 4 (2+2) балла.

«Авангард» выиграл 7 из 8 последних матчей. Команда идет на третьем месте в Восточной конференции, набрав 45 очков за 32 игры.

«Спартак» потерпел второе поражение подряд и остался на шестой позиции на Западе, имея в активе 40 баллов после 35 матчей.

Следующий матч «Спартак» проведет в гостях с «Динамо» 16 декабря, «Авангард» в тот же день примет «Сибирь».