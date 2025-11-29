Гришин о 7:5 с «Шанхаем»: «Играли в догонялки. Думаю, оба штаба постоянно были в напряжении. Нам повезло чуть больше»
Игорь Гришин высказался о побед «Нефтехимика» над «Шанхаем».
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Шанхаем» (7:5).
– Был хоккей, который понравился болельщикам. Играли в догонялки – одни ведут, вторые догоняют. Думаю, оба тренерских штаба постоянно были в напряжении. Нам повезло чуть больше, реализовали больше моментов и в итоге победили.
– 10 пропущенных шайб за два матча – это многовато. Что с этим делать?
– В последних двух играх нам противостояли классные команды с хорошим подбором исполнителей. Исполнительское мастерство где‑то превзошло оборону.
Посмотрите на НХЛ, там много крупных счетов, атака преобладает над обороной. Как ни обороняйся, мастеровитые игроки найдут способ забить, – сказал Гришин.
