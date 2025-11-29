  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гришин о 7:5 с «Шанхаем»: «Играли в догонялки. Думаю, оба штаба постоянно были в напряжении. Нам повезло чуть больше»
0

Гришин о 7:5 с «Шанхаем»: «Играли в догонялки. Думаю, оба штаба постоянно были в напряжении. Нам повезло чуть больше»

Игорь Гришин высказался о побед «Нефтехимика» над «Шанхаем».

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Шанхаем» (7:5).

– Был хоккей, который понравился болельщикам. Играли в догонялки – одни ведут, вторые догоняют. Думаю, оба тренерских штаба постоянно были в напряжении. Нам повезло чуть больше, реализовали больше моментов и в итоге победили.

– 10 пропущенных шайб за два матча – это многовато. Что с этим делать?

– В последних двух играх нам противостояли классные команды с хорошим подбором исполнителей. Исполнительское мастерство где‑то превзошло оборону.

Посмотрите на НХЛ, там много крупных счетов, атака преобладает над обороной. Как ни обороняйся, мастеровитые игроки найдут способ забить, – сказал Гришин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoНефтехимик
logoШанхай Дрэгонс
logoИгорь Гришин
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галлан о 5:7 от «Нефтехимика»: «Мы много пропускаем. Проблема в неаккуратных действиях защитников. Форвардам оборонительного плана тоже нужно сделать выводы»
28 ноября, 19:59
Лабанк сделал 1-й хет-трик в КХЛ. Форвард «Шанхая» забил 3 гола в игре с «Нефтехимиком», у него 8+10 в 17 матчах сезона
28 ноября, 18:39Видео
На матче «Шанхая» включили гимн Беларуси вместо гимна Китая. Игра с «Нефтехимиком» проходит в Нижнекамске
28 ноября, 17:51
Главные новости
Ларионов о том, почему Педан и Плотников играли с капитанскими нашивками с «Локомотивом»: «Я сам был удивлен. Это просто техническая ошибка, Сергей будет в следующем матче капитаном»
44 минуты назад
Педан и Плотников из СКА одновременно играли с капитанскими нашивками против «Локомотива». Регламент не позволяет менять капитана или ассистентов во время матча
сегодня, 19:51Фото
Хартли о 3:4 от СКА: «Локомотив» порой как будто изобретает новые способы, как проиграть. Нам не нравится, как мы сейчас играем, и последние результаты»
сегодня, 19:19
«Локомотив» проиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня 3:4 от СКА. Команда Хартли идет 3-й на Западе
сегодня, 18:47
СКА выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 4:3 с «Локомотивом». Команда Ларионова идет 7-й на Западе
сегодня, 18:34
КХЛ. «Локомотив» уступил СКА в овертайме, «Амур» проиграл минскому «Динамо», «Сочи» победил «Адмирал»
сегодня, 18:11
НХЛ. «Вашингтон» против «Лос-Анджелеса», «Айлендерс» примут «Тампу», «Флорида» сыграет с «Торонто», «Эдмонтон» – с «Миннесотой»
сегодня, 18:05
У Лайпсика 7 (6+1) очков в 5 матчах за СКА – форвард забил «Локомотиву»
сегодня, 17:53Видео
У 39-летнего Радулова 34 (16+18) очка в сезоне КХЛ – форвард «Локомотива» забил СКА в большинстве. Он лучший бомбардир клуба
сегодня, 17:43Видео
Ротенберг анонсировал открытие городского катка в Туле 5 декабря. Пройдет мастер-класс «Красной Машины Юниор», выступят Степанова с Букиным и другие фигуристы
сегодня, 17:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Юта» впервые вызвала Бута из фарм-клуба и отправила Симашева в «Тусон»
14 минут назад
Хайруллин о 4:3 с «Локомотивом»: «Преимущество было у СКА весь матч, но, к сожалению, пропустили. Тем не менее проявили характер и заслужили победу»
34 минуты назад
Ларионов о 4:3 с «Локомотивом»: «Ярославль – святое место. Здесь есть чувство: ты должен сделать чуть больше, чем ты можешь. Приятно победить в преддверии юбилея СКА»
сегодня, 19:36
«Торпедо» переедет на новую арену до начала марта: «Это дедлайн, до которого мы бы успели. Если нет, будем разговаривать с Исаковым, чтобы это не навредило команде»
сегодня, 19:11
СКА обыграл «Локомотив» впервые в сезоне – в 4-м матче
сегодня, 18:39
«Шанхай» анонсировал матч с «Салаватом»: «Посмотреть стоит не только на Лабанка. А вкусные юэбины можно попробовать у Пищи династии Минь»
сегодня, 18:16Видео
Исаков о переходе Ткачева в «Торпедо»: «Нуждались именно в центральном нападающем. Работает это или нет? Давайте посмотрим на длинной дистанции»
сегодня, 17:04
Сергей Савельев о спаде «Локомотива»: «С чего взяли, что если тренер канадец, то обязан идти на 1-м месте? Титул разыгрывается в мае. Не понимаю критики в адрес североамериканцев. Гру сам уехал»
сегодня, 16:12
Калинюк об обмене из «Ак Барса»: «Немного грустно, что не смог полноценно себя показать в клубе, но жизнь продолжается. Рад сейчас играть за «Шанхай», это интересный проект»
сегодня, 14:56
Мингачев о 2:3 от «Салавата»: «ЦСКА чуть не повезло с реализацией моментов, продолжаем работать. Есть позитив в том, что удалось отыграться»
сегодня, 14:43