ИИХФ представила Кубок европейских наций для 17 команд. Первый розыгрыш – в ноябре, декабре и феврале, не сыграют Швеция, Чехия, Финляндия, Швейцария

ИИХФ анонсировала новый турнир – Кубок европейских наций.

Проект входит в стратегический план Международной федерации хоккея (IIHF) ICE26 и рассматривается как важный шаг в развитии хоккея на европейском континенте.

Первый розыгрыш состоится во время международных пауз в ноябре, декабре и феврале. В турнире примут участие 17 национальных команд, распределенных по группам из 3 или 4 сборных.

Участники: Германия , Словакия , Латвия , Норвегия , Дания , Австрия , Венгрия , Польша , Франция , Словения , Великобритания, Италия, Нидерланды, Литва, Эстония, Испания и Румыния.

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на платформе IIHF TV.

В новом турнире не примут участия сборные Швеции, Чехии, Финляндии и Швейцарии.