ИИХФ представила Кубок европейских наций для 17 команд. Первый розыгрыш – в ноябре, декабре и феврале, не сыграют Швеция, Чехия, Финляндия, Швейцария
ИИХФ анонсировала новый турнир – Кубок европейских наций.
Проект входит в стратегический план Международной федерации хоккея (IIHF) ICE26 и рассматривается как важный шаг в развитии хоккея на европейском континенте.
Первый розыгрыш состоится во время международных пауз в ноябре, декабре и феврале. В турнире примут участие 17 национальных команд, распределенных по группам из 3 или 4 сборных.
Участники: Германия, Словакия, Латвия, Норвегия, Дания, Австрия, Венгрия, Польша, Франция, Словения, Великобритания, Италия, Нидерланды, Литва, Эстония, Испания и Румыния.
Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на платформе IIHF TV.
В новом турнире не примут участия сборные Швеции, Чехии, Финляндии и Швейцарии.
