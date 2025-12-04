«Авангард» обыграл «Сочи» в 15 из 16 последних встреч. Омичи – подавляющие фавориты сегодня

«Авангард» примет «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.

15 из 16 последних личных встреч команд завершились победами «Авангарда». У «Сочи» лишь одна победа в противостоянии за 6 лет.

Букмекеры уверены в победе хозяев – на нее дают коэффициент 1.15. Победа «Сочи» с учетом овертайма и буллитов идет за 5.60.

Матч пройдет 4 декабря, начало – в 16:30 по московскому времени.