«Авангард» обыграл «Сочи» в 15 из 16 последних встреч. Омичи – подавляющие фавориты сегодня
«Авангард» примет «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.
15 из 16 последних личных встреч команд завершились победами «Авангарда». У «Сочи» лишь одна победа в противостоянии за 6 лет.
Букмекеры уверены в победе хозяев – на нее дают коэффициент 1.15. Победа «Сочи» с учетом овертайма и буллитов идет за 5.60.
Матч пройдет 4 декабря, начало – в 16:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
