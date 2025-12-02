Сеннеке – 1-й новичок с 20 очками в этом сезоне НХЛ. Он довел результативную серию до 8 матчей и повторил рекорд Карии для игроков «Анахайма» в дебютный год

Беккетт Сеннеке возглавил гонку бомбардиров НХЛ среди новичков.

Форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:1).

19-летний канадец стал первым новичком в этом сезоне, набравшим 20 очков. У него 7 заброшенных шайб и 13 передач в 26 играх (полезность «+3», среднее время на льду 16:37).

Третий номер драфта-2024 довел результативную серию до 8 матчей (1+7 на отрезке) и повторил рекорд Пола Карии по ее продолжительности для новичков «Анахайма» (сезон-1994/95).

В гонке бомбардиров среди новичков Сеннеке опережает защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера (19 очков в 26 играх, 8+11, полезность «+7», среднее время на льду 23:26) и форварда «Монреаля» Ивана Демидова (19 в 24, 6+13, «+2», 14:19).