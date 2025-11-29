Шефер и Сеннеке догнали Демидова в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. Они делят лидерство – у каждого по 18 очков
Мэттью Шефер и Беккетт Сеннеке догнали Ивана Демидова по очкам среди новичков.
В гонке бомбардиров среди новичков НХЛ вновь образовался триумвират лидеров.
19-летний форвард «Монреаля» Иван Демидов остался без очков в матче с «Вегасом» (4:1).
Его догнали 18-летний защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (1+1 в игре с «Филадельфией», 3:4 Б) и 19-летний форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке (0+1 в игре с «Лос-Анджелесом», 5:4 Б).
На счету всех трех игроков стало по 18 очков.
У Демидова – 5+13 в 23 играх при полезности «+2» и среднем игровом времени 14:19, у Шефера – 8+10 в 25 играх при «+9» и 23:19, у Сеннеке – 7+11 в 24 играх при «+1» и 16:45.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
