Гретцки, Лемье, Кросби, Линдрос, Бержерон, Даути, Бродер и Прайс – в символической сборной Канады из игроков НХЛ на ОИ по версии NHL.com
Уэйн Гретцки и Сидни Кросби вошли в символическую сборную Канады на ОИ.
Авторы сайта НХЛ собрали символическую сборную Канады на Олимпиадах из игроков лиги.
Напомним, на Олимпиаде в Милане и Кортине-2026 выступят игроки НХЛ – впервые с 2014 года.
Игроки НХЛ впервые приняли участие в зимних Олимпийских играх в 1998 году, после чего также участвовали в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.
Нападающие: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Сидни Кросби, Эрик Линдрос, Стив Айзерман, Джо Сакик, Джером Игинла, Джо Торнтон, Пол Кария, Джонатан Тэйвс, Райан Гецлаф, Кори Перри, Патрис Бержерон, Райан Смит.
Защитники: Рэй Бурк, Скотт Нидермайер, Данкан Кит, Дрю Даути, Крис Пронгер, Роб Блэйк, Эл Макиннис.
Вратари: Мартин Бродер, Кэри Прайс.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
