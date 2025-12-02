  • Спортс
54

Гретцки, Лемье, Кросби, Линдрос, Бержерон, Даути, Бродер и Прайс – в символической сборной Канады из игроков НХЛ на ОИ по версии NHL.com

Уэйн Гретцки и Сидни Кросби вошли в символическую сборную Канады на ОИ.

Авторы сайта НХЛ собрали символическую сборную Канады на Олимпиадах из игроков лиги. 

Напомним, на Олимпиаде в Милане и Кортине-2026 выступят игроки НХЛ – впервые с 2014 года.

Игроки НХЛ впервые приняли участие в зимних Олимпийских играх в 1998 году, после чего также участвовали в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. 

Нападающие: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Сидни Кросби, Эрик Линдрос, Стив Айзерман, Джо Сакик, Джером Игинла, Джо Торнтон, Пол Кария, Джонатан Тэйвс, Райан Гецлаф, Кори Перри, Патрис Бержерон, Райан Смит.

Защитники: Рэй Бурк, Скотт Нидермайер, Данкан Кит, Дрю Даути, Крис Пронгер, Роб Блэйк, Эл Макиннис.

Вратари: Мартин Бродер, Кэри Прайс.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
