Тамбиев о 2:4 от «Сочи»: «Мое тренерское поражение, не достучался. Хотя говорили, направляли. Если немного нет заряженности, это сразу видно»

Леонид Тамбиев подвел итоги матча «Адмирала» против «Сочи».

Главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев высказался о поражении в матче против «Сочи» (2:4).

«Все по делу. Когда проигрываешь столько борьбы, из этого складывается результат. Из этого состоит хоккей, в этом компоненте мы уступили сопернику. Счет закономерный. Проиграли свой пятак. Если не хватило этого, то это сугубо мое тренерское поражение, не достучался. Хотя говорили, направляли.

Второй гол – отсутствие концентрации, человек проезжает мимо шайбы. По моим подсчетам, мы где-то (с разницей) в -30 проиграли в отборах и единоборствах. Это очень сильный разброс.

Если немного нет заряженности, это сразу видно. И на лавке что-то сложно подправить. В этом причина, сугубо тренерское поражение. Может, не тех игроков ставишь, хотя скамейка короткая. Можно уступить в мастерстве, но когда проигрываешь в борьбе…» – сказал Тамбиев.

