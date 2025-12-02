Тамбиев о 2:4 от «Сочи»: «Разочарован командой, их работой и отношением к делу. Мне бы было стыдно так играть. Если это мужики с характером, будут биться»

Леонид Тамбиев раскритиковал игру «Адмирала».

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев раскритиковал игру команды после поражения от «Сочи» (2:4).

«Адмирал» проиграл 4 из 5 последних матчей.

– Как растормошить ребят?

– Я не знаю. Я просто разочарован командой, их работой и отношением к делу. Так нельзя играть дома. Если бы я был игроком, мне бы было стыдно так играть.

Когда в четвертом голе два человека стоят и смотрят как забивают гол, это о многом говорит. Так нельзя. Как мы проиграли, у меня полное разочарование. Если это мужики с характером, будут биться, – сказал Тамбиев.

«Адмирал» проиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:4 от «Сочи». Команда Тамбиева идет 9-й на Востоке