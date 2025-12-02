Тренер «Сочи» Михайлов о 4:2 с «Адмиралом»: «Нормальная игра, где-то залетает, где-то нет. Хотели, старались, что-то сделали правильно»
Дмитрий Михайлов подвел итоги матча «Сочи» против «Адмирала».
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе в матче против «Адмирала» (4:2).
– Неплохо начали, дальше соперник прибавил. Во втором периоде имели определенные проблемы в обороне, но добились результата.
Преимуществом владела и одна, и другая команда в определенные моменты времени. Нормальная игра, где-то залетает, где-то нет. Хотели, старались, что-то сделали правильно.
– Как оцените функциональное состояние команды с заделом на Омск?
– Оно всегда идет от головы, если есть позитив и понимание, то и функционально команда смотрится. Ребята играют с желанием, азартно и агрессивно.
Дальше будем готовиться к Омску, – сказал Михайлов.
