Тренер «Сочи» Михайлов о 4:2 с «Адмиралом»: «Нормальная игра, где-то залетает, где-то нет. Хотели, старались, что-то сделали правильно»

Дмитрий Михайлов подвел итоги матча «Сочи» против «Адмирала».

Главный тренер «Сочи » Дмитрий Михайлов высказался о победе в матче против «Адмирала » (4:2).

– Неплохо начали, дальше соперник прибавил. Во втором периоде имели определенные проблемы в обороне, но добились результата.

Преимуществом владела и одна, и другая команда в определенные моменты времени. Нормальная игра, где-то залетает, где-то нет. Хотели, старались, что-то сделали правильно.

– Как оцените функциональное состояние команды с заделом на Омск?

– Оно всегда идет от головы, если есть позитив и понимание, то и функционально команда смотрится. Ребята играют с желанием, азартно и агрессивно.

Дальше будем готовиться к Омску, – сказал Михайлов.