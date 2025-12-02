«Адмирал» проиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:4 от «Сочи». Команда Тамбиева идет 9-й на Востоке
«Адмирал» проиграл 4 из 5 последних матчей в КХЛ.
«Адмирал» уступил «Сочи» в игре Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 2:4.
Это поражение стало для команды тренера Леонида Тамбиева 4-м в 5 последних матчах.
На данный момент «Адмирал» идет 9-м на Востоке с 28 очками в 30 играх.
«Сочи» занимает 11-е место в таблице Запада с 23 баллами после 31 матча.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
