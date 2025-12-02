Владимир Ткачев: «Я бы не назвал методы Буцаева странными. Нельзя винить кого-то одного в том, что «Сибирь» оказалась в неудачной ситуации. Хоккей – командный вид спорта»

Владимир Ткачев высказался о работе с Вячеславом Буцаевым в «Сибири».

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачев высказался о работе с тренером Вячеславом Буцаевым в «Сибири».

Буцаев стал главным тренером новосибирской команды по ходу сезона. Он заменил Вадима Епанчинцева, но был уволен после серии из 11 поражений.

Напомним, «Сибирь» обменяла Ткачева в «Торпедо » 25 ноября.

«Я бы не назвал методы Буцаева странными. У него была обычная работа со своими требованиями, как и у любого тренера. Вопрос в том, как их ухватила команда. Возможно, где-то что-то не получилось.

В любом случае, я бы не назвал работу Буцаева странной. Нельзя винить кого-то одного в том, что «Сибирь» оказалась в неудачной ситуации. Хоккей – командный вид спорта, поэтому виноваты все. Ответственность за результат лежит на всех», – сказал Ткачев.

