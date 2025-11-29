Владимир Ткачев: «Никто воду в «Сибири» не запрещал. Чтобы не растягивать тренировку, если время, чтобы ее попить. Цель – чтобы не было перерывов в занятии»

Владимир Ткачев: никто в «Сибири» воду не запрещал.

Нападающий Владимир Ткачев высказался по поводу атмосферы в «Сибири» во время того, когда он выступал за команду.

Хоккеист ранее был обменян в «Торпедо».

– Вскоре после того, как Вячеслава Буцаева назначили главным тренером, по КХЛ пошла информация, видимо от агентов: в «Сибири» бунт, игроки просят обменов. Как это выглядело изнутри?

– Я думаю, что это скорее было так преподнесено людьми, которые хотели встряски.

Взять ту же историю про воду. Чтобы не растягивать тренировку, если определенное время, чтобы ее попить. Цель была в том, чтобы не было перерывов в занятии. Никто в целом воду не запрещал.

Понятно, что когда игра у команды не идет – все ищут причину в мелочах. Но каких-то бесчеловечных вещей не было. Все было в пределах нормы.

Этот хоккей не принес результата, но ажиотажа было больше, – сказал Владимир Ткачев.