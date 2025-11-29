Кравец о 2:5 от «Металлурга»: «Барыс» мощно начал, но во 2-м периоде нашлись игроки, которые сломали дисциплину. Кому‑то опыта не хватает, кому‑то – мастерства и терпения»

Михаил Кравец высказался о поражении «Барыса» от «Металлурга».

Главный тренер «Барыса » Михаил Кравец подвел итоги выездной игры с «Металлургом » (2:5) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Ребята хорошо начали игру: уверенно, мощно и активно. Забили хороший быстрый гол. Первый период правильно играли. Во втором периоде нашлись игроки, которые сломали дисциплину. Не потому, что не соображают. Кому‑то опыта не хватает, кому‑то мастерства и терпения выполнять работу, тем более против такой команды.

Нужно потерпеть, играть на команду. Не надо надеяться на то, что забьем гол, побежав впятером. У «Металлурга» хорошая контратака, отсюда и пропущенные шайбы. Надо продолжать учиться многим, фокусироваться до конца матча.

По началу была «холодная» голова, а в самом опасном втором периоде поверили в свои силы. Это неплохо, но нужно думать в первую очередь головой.

– В последних трех матчах проваливается один из периодов. Почему?

– В прошлой игре вели 3:1, но потом проиграли из‑за двух глупейших удалений. Сложно, когда такое происходит. Кому‑то не хватает опыта, кому‑то мастерства. Каждый матч – отдельная история, отдельные индивидуальные ошибки игроков.

– Когда Бояркина ждать в старте?

– Возможно, в следующем матче.

– У вас три вратаря. Какой план на них?

– Прощаться ни с кем не будем точно. Впереди игра, посмотрим. По приезду домой определим, кто будет играть дальше. Шутов и Бояркин – вратари сборной Казахстана. Так понимаю, они должны быть в «Барысе». Шил показывает хорошую игру, ему тоже время нужно давать.

– Вам не хватает опытных игроков?

– С удовольствием бы добавил, но не всегда есть средства и игроки на рынке, – сказал Михаил Кравец .