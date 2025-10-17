  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин назвал «Пятницу, 13-е» фильмом, который пугал его в детстве, Строум – «Паранойю», ван Римсдайк – «Маску» с Джимом Кэрри
3

Овечкин назвал «Пятницу, 13-е» фильмом, который пугал его в детстве, Строум – «Паранойю», ван Римсдайк – «Маску» с Джимом Кэрри

Игроки «Вашингтона» назвали фильмы, которые пугали их в детстве.

Хоккеистам предложили ответить на вопрос: «Какой фильм ужасов напугал вас в детстве?»

Александр Овечкин назвал фильм «Пятница, 13-е».

«Мне не нравится этот вопрос. Я не фанат ужастиков. Я считаю, что они плохие. В детстве меня пугал кэндимен из «Пиф-паф ой-ой-ой», – сказал Джейкоб Чикран.

«Паранойя». Ночевали дома у парня из моей команды, нас было где-то семеро. И я не думаю, что мы спали той ночью», – ответил Дилан Строум.
 
«Не знаю, можно ли это считать фильмом ужасов. «Маска» с Джимом Кэрри, где он становится зеленым. Кошмар», – сказал Тревор ван Римсдайк.

Игроки также назвали Волдеморта из фильмов о Гарри Поттере, фильмы «Хэллоуин», «Заклятие», «Кошмар на улице Вязов», «Шестое чувство», «Полтергейст», «Паранормальное явление», «Техасская резня бензопилой», «Крик», «Очень страшное кино 4», «Призраки в Коннектикуте» и «Чаки».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Вашингтона»
logoВашингтон
logoТревор ван Римсдайк
logoДжейкоб Чикран
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
кино
logoДилан Строум
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о безголевой серии Овечкина: «Если посмотрите на его карьеру, на старте сезона он заманивает, а потом начинает забивать»
5сегодня, 19:32
Овечкин забросит меньше 30 шайб в сезоне НХЛ, считают букмекеры. За 20 сезонов в США он лишь однажды не смог забить 30 голов в регулярном чемпионате
13сегодня, 14:21
Карбери об анализе игры «Вашингтона»: «75% – наблюдения, 25% – цифры. Иногда кажется, что все неплохо, но углубляешься в данные, пересматриваешь видео и все понимаешь»
1сегодня, 13:21
Главные новости
Единственный русский, кто набрал 200+ очков за «Флориду». Сможете его назвать?
3 минуты назадТесты и игры
Плющев о СКА: «То, что делается в клубе – уровень любительской лиги. Были допущены ошибки в период формирования штаба и состава»
4 минуты назад
Гусев стал 1-м игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов
20 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Колорадо» против «Коламбуса», «Монреаль» встретится с «Нэшвиллом», «Филадельфия» – с «Виннипегом»
29сегодня, 21:01
Дель Зотто о Демидове: «Он будет самым доминирующим игроком в «Монреале» в следующем году»
сегодня, 20:38
Кудашов про 3 броска в серии буллитов: «Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Может быть, лучше начинать игру с буллитов»
4сегодня, 19:50
Ротенберг о безголевой серии Овечкина: «Если посмотрите на его карьеру, на старте сезона он заманивает, а потом начинает забивать»
5сегодня, 19:32
«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Кудашова идет 4-й на Западе
4сегодня, 19:14
КХЛ. «Шанхай» проиграл «Динамо», «Ак Барс» победил «Сибирь», «Металлург» обыграл «Салават», «Авангард» уступил «Барысу»
281сегодня, 19:06
Ги Буше о споре с судьями: «Разговор был про удар локтем в голову игрока. Поверить не могу, что там не хотели дать удаление. Возможно, арбитр видел этот момент под другим углом»
2сегодня, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
Яковлев о 6:4 с «Салаватом»: «Начали не очень хорошо, сами себе привезли 2 гола. Хорошо, что потом включились, отыгрались и вышли вперед. Счет не отражает накала»
11 минут назад
Кудашов после 3:2 с «Шанхаем»: «Пропустили очень плохой 2-й гол, безобразие. Сделали 3-4 неверных действия в одной смене. Нам нужно убирать эти ошибки»
сегодня, 20:57
Галлан после 2:3 от «Динамо»: «Шанхай» играл здорово, но такое иногда случается. Мы набрали 7 очков за 4 матча, такой результат годится»
сегодня, 20:49
Сушинский об отстранении Спронга: «Может, из-за него ЦСКА забили больше, чем он в ворота соперников. Никитин – опытный тренер, он делает все правильно»
1сегодня, 20:23
Терещенко о том, что Панарин не хочет идти на понижение зарплаты: «Это нормально. Какие к нему могут быть вопросы? Контракт – личное дело каждого человека»
сегодня, 20:11
Кравец о принципиальности матча с «Авангардом»: «Все время об этом говорю. Может, где-то чуть лукавлю, но победа всякая важна. Ну и тем более над этим клубом»
сегодня, 19:58
Ярош о русской кухне: «Самое любимое блюдо – борщ. Также люблю пельмени и красную икру. Окрошку не люблю»
4сегодня, 19:41
Кравец о 6:2 с «Авангардом»: «Каждый игрок показал себя на 200%. Виден коллектив, у ребят есть химия, это очень важно»
1сегодня, 18:23
Буцаев о Доминге: «Почему вы думаете, что он ненадежный вратарь? Он свой класс доказал. Откуда это мнение взялось? Голкиперы «Сибири» играют на хорошем уровне»
2сегодня, 16:59
Гатиятулин о Миллере: «Мы дали ему отдохнуть, посмотреть хоккей со стороны. Митч правильно отреагировал, стал более надежным в обороне. Он обладает огромным потенциалом»
4сегодня, 16:51