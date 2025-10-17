Овечкин назвал «Пятницу, 13-е» фильмом, который пугал его в детстве, Строум – «Паранойю», ван Римсдайк – «Маску» с Джимом Кэрри

Игроки «Вашингтона» назвали фильмы, которые пугали их в детстве.

Хоккеистам предложили ответить на вопрос: «Какой фильм ужасов напугал вас в детстве?»

Александр Овечкин назвал фильм «Пятница, 13-е».

«Мне не нравится этот вопрос. Я не фанат ужастиков. Я считаю, что они плохие. В детстве меня пугал кэндимен из «Пиф-паф ой-ой-ой», – сказал Джейкоб Чикран.

«Паранойя». Ночевали дома у парня из моей команды, нас было где-то семеро. И я не думаю, что мы спали той ночью», – ответил Дилан Строум.



«Не знаю, можно ли это считать фильмом ужасов. «Маска» с Джимом Кэрри, где он становится зеленым. Кошмар», – сказал Тревор ван Римсдайк.

Игроки также назвали Волдеморта из фильмов о Гарри Поттере, фильмы «Хэллоуин», «Заклятие», «Кошмар на улице Вязов», «Шестое чувство», «Полтергейст», «Паранормальное явление», «Техасская резня бензопилой», «Крик», «Очень страшное кино 4», «Призраки в Коннектикуте» и «Чаки».