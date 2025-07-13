Брюнетт – основной претендент на первую отставку в сезоне НХЛ по мнению The Athletic, Хиллер – 2-й, Беднар и Кноблаух – в топ-7
Журналисты назвали Эндрю Брюнетта главным претендентом на первую отставку сезона.
The Athletic провел опрос среди авторов относительно первой отставки в предстоящем сезоне НХЛ.
Первое место, по мнению респондентов, занял главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт, набравший 43,5% голосов.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Эндрю Брюнетт («Нэшвилл») – 43,5%;
2. Джим Хиллер («Лос-Анджелес») – 26,1%;
3-4. Линди Рафф («Баффало») – 8,7%;
3-4. Патрик Руа («Айлендерс») – 8,7%;
5-6-7. Андре Туриньи («Юта»), Джаред Беднар («Колорадо»), Крис Кноблаух («Эдмонтон») – 4,3%.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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