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Брюнетт о 1-м сезоне Стэмкоса и Маршессо в «Нэшвилле»: «Им было нелегко, потому что их сердца оставались в Тампе и Вегасе. Я знаю, как тяжело бывает менять команду»

Эндрю Брюнетт воздержался от критики Стивена Стэмкоса и Джонатана Маршессо.

Форварды перешли в «Нэшвилл» 1 июля прошлого года в качестве свободных агентов.

У 35-летнего Стэмкоса осталось 3 года по 4-летнему контракту с кэпхитом 8 миллионов долларов. У 34-летнего Маршессо – 4 года по 5-летнему контракту с кэпхитом 5,5 млн. 

Клуб из Теннесси в итоге занял 14-е место в Западной конференции, набрав 68 очков в 82 играх. Стэмкос завершил сезон с 52 (27+25) очками в 82 играх при полезности «минус 36», Маршессо набрал 57 (21+36) баллов в 78 играх при полезности «минус 29». 

«Им было нелегко. Я сам был игроком и знаю, как тяжело бывает менять команду. При этом у них были гораздо более легендарные карьеры. Они выигрывали Кубок Стэнли и делали много замечательных вещей в своих прежних клубах. 

Я думаю, что со временем им стало более комфортно на новом месте. Ближе к концу сезона лидерские качества Стэмкоса стали проявляться. Думаю, что во втором сезоне он будет выглядеть намного лучше. Это его команда, как и в случае с Маршессо

В прошлом году все складывалось трудно, потому что их сердца оставались в Тампе и Вегасе, как я считаю. Теперь это их команда, они это почувствовали. Я думаю, что в следующем сезоне они будут лучшей версией самих себя», – сказал главный тренер «Предаторс».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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