«Колорадо» выиграл 6 из 7 последних матчей при разнице шайб 35:17. Команда Беднара лидирует в общей таблице НХЛ с 27 очками в 17 играх
«Колорадо» обыграл «Анахайм» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Джареда Беднара 6-й в 7 последних играх. На этом отрезке клуб из Денвера забросил 35 шайб, пропустив 17.
«Колорадо» набрал 27 очков в 17 играх в текущей регулярке и лидирует в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги, опережая «Дакс» и «Нью-Джерси» на 4 очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
