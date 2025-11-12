«Колорадо» выиграл 6 из 7 последних матчей при разнице шайб 35:17. Команда Беднара лидирует в общей таблице НХЛ с 27 очками в 17 играх

«Колорадо» выиграл 6 из 7 последних матчей при разнице шайб 35:17.

«Колорадо» обыграл «Анахайм » (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Джареда Беднара 6-й в 7 последних играх. На этом отрезке клуб из Денвера забросил 35 шайб, пропустив 17.

«Колорадо » набрал 27 очков в 17 играх в текущей регулярке и лидирует в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги, опережая «Дакс» и «Нью-Джерси » на 4 очка.