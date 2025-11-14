«Колорадо» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 27:11 и продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. Нечас набрал 2+2 в игре с «Баффало»

«Колорадо» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 27:11.

«Колорадо » обыграл «Баффало » (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Джареда Беднара 5-й подряд при общей разнице шайб 27:11.

Клуб из Денвера продолжает лидировать в общей таблице лиги с 29 очками в 18 играх, опережая ближайших преследователей («Нью-Джерси» и «Даллас») на 4 балла.

Отметим, что в тройку звезд в матче с «Сэйбрс» вошли форварды Мартин Нечас (2+2), Гэвин Брайндли (1+1) и Арттури Лехконен (1+0).