Ансель Галимов о переходе в «Авангард»: «Был счастлив. В Омске суперпрофессиональная организация с болельщиками, которые всегда правильно оценят и команду, и лично тебя»

Ансель Галимов назвал «Авангард» суперпрофессиональной организацией.

– Болельщики «Спартака» не ожидали, что после двух качественных сезонов в «Спартаке» (27 и 28 очков, 15 и 16 шайб) вы покинете красно-белую команду. Как все происходило?

– Скажем так, все пошло не совсем по плану. Завершился двухлетний контракт – и его условия не были повторены, поэтому договориться не удалось. Вышел на рынок свободных агентов, получил предложение от «Нефтехимика», но и тут согласия не достигли.

Во второй половине августа начал переживать – все хоккеисты открыли сборы в КХЛ, а мне приходилось работать самостоятельно. Спасибо родным, близким и агенту – они поддержали меня, сняли лишние эмоции.

Уже во второй декаде сентября на контакт с агентом вышел «Авангард». Два-три дня шли переговоры в Омске – и наконец контракт подписали. Был счастлив!

– Почему?

– Во-первых, для профессионального хоккеиста самое главное – быть востребованным. Во-вторых, уже знаком с «Авангардом», это суперпрофессиональная организация с болельщиками, которые всегда правильно оценят и команду, и лично тебя, – сказал 34-летний форвард омского клуба.