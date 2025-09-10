  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шефер – лучший проспект НХЛ по версии NHL Network, Демидов – 2-й, Миса – 3-й, Леонард – 5-й, Никишин – 17-й
0

Шефер – лучший проспект НХЛ по версии NHL Network, Демидов – 2-й, Миса – 3-й, Леонард – 5-й, Никишин – 17-й

Иван Демидов занял 2-е место в топ-25 молодых игроков в системах клубов НХЛ.

NHL Network представил рейтинг лучших проспектов в НХЛ на данный момент.  

В список вошли игроки моложе 26 лет, которые были выбраны клубами НХЛ на драфте. Полевые игроки должны были провести менее 25 матчей в НХЛ, а вратари – менее 15 матчей (включая плей-офф). 

Рейтинг возглавил защитник Мэттью Шефер.

1. Мэттью ШеферАйлендерс»)

2. Иван Демидов («Монреаль»)

3. Майкл Миса («Сан-Хосе»)

4. Зеев Байум («Миннесота»)

5. Райан Леонард («Вашингтон») 

6. Зэйн Парех («Калгари»)

7. Беккетт Сеннеке («Анахайм»)

8. Беркли Каттон («Сиэтл»)

9. Сэм Ринзель («Чикаго»)

10. Джимми Снаггеруд («Сент-Луис»)  

11. Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»)

12. Антон Фрондель («Чикаго»)

13. Калеб Денуайе («Юта»)

14. Портер Мартон («Филадельфия»)

15. Джеймс Хэгенс («Бостон»)

16. Артем Левшунов («Чикаго»)

17. Александр Никишин («Каролина»)

18. Гэйб Перро («Рейнджерс»)

19. Айзек Ховард («Эдмонтон»)

20. Далибор Дворски («Сент-Луис»)

21. Аксель Сандин Пелликка («Детройт»)

22. Коул Хатсон («Вашингтон»)

23. Кэйден Линдстрем («Коламбус»)

24. Джейкоб Фаулер («Монреаль»)

25. Брэди Мартин («Нэшвилл»)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoИван Демидов
рейтинги
logoЗэйн Парех
logoДжеймс Хэгенс
Антон Фрондель
Мэттью Шефер
logoСан-Хосе
logoСент-Луис
logoСиэтл
logoДалибор Дворски
Беркли Каттон
logoНэшвилл
logoЭдмонтон
Аксель Сандин Пелликка
logoДетройт
logoВашингтон
logoДжимми Снаггеруд
logoЧикаго
logoАйлендерс
logoАлександр Никишин
logoСэм Ринзель
logoРайан Леонард
logoПортер Мартон
logoФиладельфия
logoАнахайм
logoКоламбус
logoРейнджерс
Майкл Миса
logoГэйб Перро
logoБостон
logoКоул Хатсон
logoЮта
Беккетт Сеннеке
Джейкоб Фаулер
logoМонреаль
logoМиннесота
Сэм Дикинсон
Калеб Денуайе
logoАйзек Ховард
logoКаролина
logoНХЛ
logoЗеев Байум
logoКалгари
logoАртем Левшунов
Брэди Мартин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг допустил, что Демидов станет лучшим новичком НХЛ: «Катание на высочайшем уровне, прекрасное игровое мышление»
7вчера, 02:46
Селебрини – лучший игрок НХЛ в возрасте до 23 лет по версии The Athletic. Бедард – 2-й, Мичков – 6-й, Демидов – 10-й
392 сентября, 15:54
Грицюк о Демидове: «Его везде узнают, даже в Оттаве. В ресторане к нам кто-то подошел: «Вы Демидов?» Ваня ответил: «Извините, вы ошиблись»
828 августа, 03:21
Главные новости
Дедунов об уходе из СКА: «Мне сказали, что новый тренер не видит меня в команде. Руководство пошло на обмен – причем со мной посоветовались, хочу ли я в «Сочи». Со мной поступили корректно»
11 минут назад
КХЛ. ЦСКА примет «Адмирал», «Ак Барс» против «Автомобилиста»
1253 минуты назад
Ларионов об отстранении Бландиси за неприличный жест: «Обсудили эту часть его игры. Она воспринимается не так, как в Северной Америке, но он осознает, что совершил, готов искупить вину»
6сегодня, 10:49
Борна Рендулич: «Мне не нравится Разин, он обманщик. С моего первого дня в «Металлурге» он никак не хотел мне помочь в чем-либо, был настроен против меня»
7сегодня, 10:29
Павел Дедунов: «Самая тяжелая предсезонка у меня была в 18 лет, когда люди падали в обморок и просыпались среди ночи со словами: «Куда бежать?» А у Крикунова – терпимо»
сегодня, 09:59
Ларионов о СКА: «Должны подтянуть концентрацию, инстинкт убийцы. Голы придут. Необходимо, чтобы завершения были более летальными»
16сегодня, 09:50
Гендиректор «Трактора»: «Рассчитываю, что КХЛ будет четче следить за соблюдением политики, которую задает. Это касается и ужесточения контроля за соблюдением потолка зарплат»
сегодня, 09:42
Кросби о том, как можно отпраздновать победу: «Выпить холодного пива, если не нужно играть следующим вечером. Оно приятно на вкус, когда выигрываешь»
3сегодня, 09:34
Кремлев о встрече с Ротенбергом: «Хоккей и бокс – это всегда рядом. Роман рассказал, что в «Красной Машине Юниор» дети-хоккеисты работают в боксерском зале. Меня это радует»
6сегодня, 08:14
Бабаев о будущем Бурдасова: «Сейчас все говорят: «Подождите 2-3 игры». Как минимум в две трети клубов КХЛ будет доукомплектование, причем неслабое. Это и топ-команд касается»
6сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Хефенмайер о сборах с Крикуновым: «Мне нравится усердно работать, поэтому его предсезонная подготовка понравилась. Я рад тяжелым тренировкам»
56 минут назад
«Фиксики» и талисман КХЛ Крут расскажут детям о хоккее в подкасте «Фикситека»: «Уверены, что это многих вдохновит встать на коньки»
сегодня, 10:13
Шипачев о хите Миронова: «В шею и ухо клюшкой попало. Было больно, но все окей. Андрюха сразу сказал: «Давай, братан, вставай»
сегодня, 09:13
Меркли о еде в России: «Люблю драники и борщ. Мне также нравятся сырники. Вообще обожаю блюда из творога»
1сегодня, 08:57
Хефенмайер о Сочи: «Пока еще не купался в Черном море, но скоро собираюсь, оно очень красивое. Здесь здорово: прекрасная погода, к тому же у нас отличная команда»
сегодня, 08:44
Кобзарь о том, много ли Овечкин забивает в волейболе: «Нет, он больше пасует, обычно второе касание – его. При этом и скинуть хорошо со второго может. Нападает в основном Фридзон»
сегодня, 08:32
«Адмирал» расторг контракт с 20-летним форвардом Левицким. Он разделил лидерство по очкам в «Тайфуне» в прошлом сезоне – 17+28 в 52 играх в МХЛ
сегодня, 07:55
Шипачев о 5-минутном удалении за толчок клюшкой Филина: «Просто я немножко не попал ему в трусы. После игры сказал: «Извини, такой штукой не занимаюсь»
сегодня, 07:25
Карандин о «Сибири»: «Команда утяжелила подготовку, чтобы не было перепадов в игре. Легионеры не чувствуют, в каком регионе оказались. Расписание странное – то пусто, то густо»
сегодня, 06:40
«Бостон» впервые с 2001 года начнет сезон НХЛ без капитана. В клубе хотят, чтобы вопрос решился «естественным образом»
2сегодня, 05:58