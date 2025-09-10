Шефер – лучший проспект НХЛ по версии NHL Network, Демидов – 2-й, Миса – 3-й, Леонард – 5-й, Никишин – 17-й

Иван Демидов занял 2-е место в топ-25 молодых игроков в системах клубов НХЛ.

NHL Network представил рейтинг лучших проспектов в НХЛ на данный момент.

В список вошли игроки моложе 26 лет, которые были выбраны клубами НХЛ на драфте. Полевые игроки должны были провести менее 25 матчей в НХЛ, а вратари – менее 15 матчей (включая плей-офф).

Рейтинг возглавил защитник Мэттью Шефер.

1. Мэттью Шефер («Айлендерс »)

2. Иван Демидов («Монреаль»)

3. Майкл Миса («Сан-Хосе»)

4. Зеев Байум («Миннесота »)

5. Райан Леонард («Вашингтон»)

6. Зэйн Парех («Калгари»)

7. Беккетт Сеннеке («Анахайм»)

8. Беркли Каттон («Сиэтл»)

9. Сэм Ринзель («Чикаго»)

10. Джимми Снаггеруд («Сент-Луис»)

11. Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»)

12. Антон Фрондель («Чикаго»)

13. Калеб Денуайе («Юта»)

14. Портер Мартон («Филадельфия»)

15. Джеймс Хэгенс («Бостон»)

16. Артем Левшунов («Чикаго»)

17. Александр Никишин («Каролина»)

18. Гэйб Перро («Рейнджерс»)

19. Айзек Ховард («Эдмонтон»)

20. Далибор Дворски («Сент-Луис»)

21. Аксель Сандин Пелликка («Детройт»)

22. Коул Хатсон («Вашингтон»)

23. Кэйден Линдстрем («Коламбус»)

24. Джейкоб Фаулер («Монреаль»)

25. Брэди Мартин («Нэшвилл»)