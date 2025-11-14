Аскаров отразил 34 из 35 бросков «Калгари» и стал 2-й звездой матча. Он прервал серию из 4 побед подряд, в последних 5 играх – 96,5% сэйвов

Ярослав Аскаров отразил 34 из 35 бросков «Калгари» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари » (0:2).

23-летний россиянин отразил 34 из 35 бросков (97,1%) и был признан второй звездой встречи. Вторую шайбу «Флэймс» забросили в пустые ворота.

Аскаров прервал серию из 4 побед подряд. При этом в последних 5 играх он пропустил только 6 шайб, отразив 164 броска из 170 (96,5%).

В 11 играх в сезоне у Ярослава 5 побед при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 3,09.