Аскаров записал в актив 4-ю победу подряд, отразив 28 из 29 бросков «Миннесоты». У вратаря «Сан-Хосе» 96,3% сэйвов на отрезке

Ярослав Аскаров отразил 28 из 29 бросков «Миннесоты», победа – 4-я подряд.

Вратарь «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:1 ОТ).

23-летний россиянин отразил 28 из 29 бросков «Уайлд» и записал в актив 4-ю победу подряд (96,3% сэйвов на отрезке).

В 10 играх в сезоне у Аскарова 5 побед и 5 поражений при 89,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,29.