Шефер набрал 1+1 в матче против «Вегаса» и возглавил гонку бомбардиров среди новичков. У 18-летнего защитника 14 очков в 17 играх против 13 у Демидова

Мэттью Шефер возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ.

Защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (4:3 ОТ).

На счету 18-летнего защитника стало 14 (6+8) очков в 17 играх в текущем сезоне при полезности «+2» и среднем времени на льду 22:26.

Первый номер драфта-2025 возглавил гонку бомбардиров среди новичков. Канадец обошел форварда «Монреаля » Ивана Демидова с 13 (4+9) очками в 17 играх. На 3-м месте идет форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке с 12 (6+6) баллами в 17 играх.

Кроме того, Шефер делит лидерство по голам среди защитников в текущем сезоне с Кэйлом Макаром из «Колорадо» (у обоих по 6).