Шефер набрал 1+1 в матче против «Вегаса» и возглавил гонку бомбардиров среди новичков. У 18-летнего защитника 14 очков в 17 играх против 13 у Демидова
Мэттью Шефер возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ.
Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:3 ОТ).
На счету 18-летнего защитника стало 14 (6+8) очков в 17 играх в текущем сезоне при полезности «+2» и среднем времени на льду 22:26.
Первый номер драфта-2025 возглавил гонку бомбардиров среди новичков. Канадец обошел форварда «Монреаля» Ивана Демидова с 13 (4+9) очками в 17 играх. На 3-м месте идет форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке с 12 (6+6) баллами в 17 играх.
Кроме того, Шефер делит лидерство по голам среди защитников в текущем сезоне с Кэйлом Макаром из «Колорадо» (у обоих по 6).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
