Картер Харт сыграл впервые с января 2024 года – в АХЛ за фарм-клуб «Вегаса». Оправданный по делу о сексуальном насилии вратарь отразил 12 из 14 бросков «Калгари Рэнглерс»

Картер Харт сыграл в официальном матче впервые с января 2024 года.

27-летний вратарь Картер Харт сыграл за «Хендерсон» против «Калгари Рэнглерс » (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Голкипер записал в свой актив победу, отразив 12 из 14 бросков соперника.

Канадец сыграл впервые с января 2024 года. Тогда он выступал за «Филадельфию» в НХЛ.

Харт ранее подписал контракт с «Вегасом» с зарплатой два миллиона долларов в год. Вратарь сможет играть за команду с 1 декабря.

В июле этого года суд в Канаде признал Харта, а также Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.